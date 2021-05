Nicht nur die Gastro hat wieder geöffnet, auch das kulturelle Leben nimmt langsam aber beständig wieder Fahrt auf.

Am Freitag beteiligten sich österreichweit fast 400 Kirchen an der Langen Nacht der Kirchen. Eine davon war die Pfarrkirche in der Stanz. Passend zum Motto „Heuer sicher anders“ lud Pfarrer Andreas Monschein zur Jazz-Messe. Archie und Clemens Hochörtler gestalteten gemeinsam mit Wolfgang Wippel die jazzige Untermalung der Messe, welche diese sehr lebendig, abwechslungsreich und bunt wirken ließ – bunt nicht zuletzt aufgrund der kreativen Sakkos von Vater und Sohn Hochörtler. Während Archie sein Können am Saxophon zum Besten gab, wechselte Clemens zwischen Posaune und seiner angenehmen Stimme. Wolfgang rundete den musikalischen Genuss am Keyboard ab.

Die Zeit der Beschränkungen und Schließungen hat auch die Kirche in Bezug auf digitale Medien lernen lassen. So wurde die Messe und das anschließende Kurzkonzert wurden via Livestream auf youtube gezeigt, es ist hier auch möglich, die gesamte, erlebenswerte Veranstaltung „nachzusehen“. Jazz Night

Die Messe beendete "Pfandi", wie der Pfarrer Monschein in der Gemeinde liebevoll genannt wird, nicht mit den gewohnten Worten "gehet hin in Frieden" sondern mit "bleibet hier in Frieden".