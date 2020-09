Kurz vor Ende der Ferien und solange der Kalender noch felsenfest behauptet, dass es Sommer ist, gab es im Wirtshaus zum Webergut in der Stanz am Donnerstag ein Open Air mit der Gute-Laune-Band „K’s live“ aus Paldau.

„Endlich dürfen wir in der Heimat von unserem Robert (Anm: Robert Schneidhofer, Bassist) spielen“, verkündete die Sängerin Marlies Lang, was im Publikum sofort zu begeistertem Applaus führte.

Live Musik ist heuer rar. So stellte ein massives technisches Gebrechen, das den Start des Konzerts um über eine Stunde verzögerte, die Geduld der Gäste zwar auf die Probe, ließ diese aber ausharren, bis die ersten Töne endlich erklangen. Danach war die Stimmung im Garten hinter dem Wirtshaus war auf alle Fälle hervorragend.

K’s live bezeichnen sich selbst als die vielseitigste Band Österreichs. Mit dem Repertoire Pop – Rock – Charts – Schlager – Volkstümlich – Steirisch darf man dieser Behauptung auch Glauben schenken.

Beim Open Air in der Stanz ging es mitten unter der Woche heiß her - trotz doch schon sehr herbstlicher 14 Grad.