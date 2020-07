Auf den Spuren Peter Roseggers mit dem E-Bike durch die Waldheimat.

Ausgangspunkt der Tour ist beim Gemeindeamt bzw. VAZ Krieglach und wir fahren beim Friedhof vorbei in den Freßnitzgraben. Diesen geht es fast zehn Kilometer sehr gemütlich mit moderater Steigung bis zur Waldschule von Peter Rosegger hinauf.

Von der Waldschule kann man weiter zum Geburtshaus von Peter Rosegger radeln, dieser ca. 1,8 km lange Anstieg ist etwas steiler und herausfordernder. Im Geburtshaus von Peter Rosegger gibt es viel zu bestaunen. Auch die Aussicht ist grandios: Das Teufelstein-Gebiet, die Pretul, das Stuhleck, das Wechselgebiet und die nordsteirischen Kalkalpen sind von hier aus zu sehen. Beim Gasthof Schlagobersbauer (mit bike-energy-Ladestation) legen wir eine kurze Pause ein und fahren dann über die asphaltierte Alpl-Straße bis zum Roseggerhof. Hier biegen wir links ab und fahren wiederum auf Asphalt bis zur Bergbausiedlung im Gemeindegebiet von Sankt Kathrein.

Ab hier geht es wieder auf einer Forststraße bergauf - vorbei am Hauereck-Lift - über die offizielle MTB-Strecke zur Hauereck-Schutzhütte, die leider nicht mehr geöffnet hat. Trotzdem machen wir eine kurze Rast und genießen die Ruhe am künstlich angelegten Beschneiungsteich und finden zu unserem großen Erstaunen auch noch zwei Steinpilze direkt neben dem Teich.

Über den Almbauer - den höchstgelegenen Bauernhof in der Region - und den Traibachgraben geht es zurück nach Krieglach.

Mit etwas Glück findet man Steinpilze direkt am Weg.

Einzigartige Tour durch das Leben des Waldbauernbubs

Die Tour durch den Freßnitzgraben führt uns direkt in die Heimat von Peter Rosegger. Die Rosegger-Waldschule wurde 1975 wegen Schülermangels geschlossen und 1982 von Grund auf saniert. Seitdem wird sie als Museum geführt, wobei das Schulzimmer und das Rosegger-Zimmer im Original erhalten blieben. Im Geburtshaus von Peter Rosegger kann man die „armselige“ Geburtsstube mit den winzigen Fenstern und die anschließende Rauchküche mit Wiege, Bett, Tisch und Uhrkasten, den schwarzen Speisekasten und die alte Mehltruhe im Vorhaus bestaunen. Neben viel Kultur gibt es entlang der Waldheimat-Tour auch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten wie den Gasthof Schlagobersbauer, den Roseggerhof, den Almbauer, das Gasthaus Rothwangl und die Schott d’Azur.

TOURINFO KOMPAKT

Waldheimatrunde über den Freßnitzgraben.

Start/Ziel: Gemeindeamt bzw. VAZ Krieglach.

Länge/Höhenmeter/Zeit: 40 km / 900 hm / ca. 3,5 Stunden ohne Pausen.

Schwierigkeit: „rot“ (mittel).

Nähere Infos zur E-Bike-Region Mürztal erhalten Sie auf www.bikeregion-muerztal.at sowie bei Jochen Graf unter 03852/551444 oder per Mail an jochen.graf@rev.co.at.