Das Programm für den Sommer war fertig, doch plötzlich steht das Südbahnhotel am Semmering nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung. Die Organisatoren sind verzweifelt.



Trotz bereits weit fortgeschrittener Programmierung und angekündigter Vertragsverhandlung, und insofern völlig unerwartet ließ der neue Eigentümer des Südbahnhotels, Christian Zeller, den Veranstaltern ausrichten, dass er den Kultursommer.Semmering schon im Jahr 2022 nicht mehr beherbergen will.

"Eine Begründung wurde uns bisher leider nicht bekannt gegeben. Wir sind über diese Nachricht ebenso bestürzt wie verwundert", erklärt Nina Sengstschmid, Geschäftsführerin des Semmeringer Kultursommers.

Unzählige hochkarätige KünstlerInnen und Künstler haben für heuer bereits zugesagt, darunter Karl Markovics, Maria Bill, Friedrich von Thun, Elisabeth Leonskaja, Erwin Steinhauer, Birgit Minichmayr, Günther Groissböck, Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Gerti Drassl, Michael Schade, Maria Köstlinger, Nicholas Ofczarek, Tini Kainrath, Jürgen Maurer, Michael Dangl, Michael Maertens und viele mehr.

Florian Krumpöck, Intendant des Kultursommers, arbeitet mit Nina Sengstschmid an einem Alternativkonzept.

An einem Plan B wird gearbeitet

"Für die Region, die Kulturschaffenden, sowie unsere 15.000 Besucher arbeiten wir derzeit an einer Alternativ-Lösung für diesen Sommer. Auch lebt in uns noch die Hoffnung, dass Christian Zeller für die Zukunft im Sinne des Aufbaus der gesamten Region seine ablehnende Haltung noch revidiert", so Nina Sengstschmid.



Seit 2021 einen neuen Besitzer

Christian Zeller neuer Eigentümer des Südbahnhotels