Wir starten in den Jänner mit einem Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Tageskarten für die Skisaison 2021/22. Mitmachen kann jeder…. Einfach draufklicken, Namen, Telefonnummer und Adresse bekannt geben und schon kann man eine Tageskarte für einen Skitag auf der Brunnalm gewinnen.

Der Winter ist da und was gibt es schöneres, als Skifahren im Sonnenschein, auf herrlich präparierten Pisten, auf der Sonnenseite des Mürztales auf der Brunnalm. Genießen Sie das herrliche Panorama mit einer Ski- oder Snowboard-Gaudi! In der Ferienfreien Zeit bietet sich das Schigebiet auf der Brunnalm ganz besonders an, weil die Anstellzeiten beim Lift gering sind und das Skifahr-Erlebnis noch größer ist.

Auf der Brunnalm wurde heuer viel Geld in die Hand genommen, um die Schibetriebstechnik und die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. 2 Millionen Euros wurden verbaut. So wurde das Kinder-Winterland flächig verdreifacht. Neu ist dabei ein 90 Meter langer Zauberteppich sowie zwei neue Kinderpisten, die nun auch beschneit werden können.

Die Brunnalm-Pisten wurden großteils verbreitert und Pistenkorrekturen hat man umgesetzt. Manche Pisten wurden begradigt und andere eingeebnet, sodass das Schifahren auf der Veitsch nun noch mehr Spaß macht.

Tageskarte für einen Skitag auf der Brunnalm gewinnen

Investition für das perfekte Ski-Erlebnis

Viel Geld wurde in die Beschneiung investiert, um die Effizienz der Beschneiung deutlich zu heben. Dazu mussten neue Druck- und Förderpumpen sowie ein 1250 kVA-Trafo gebaut werden. Von ursprünglich 85 Liter pro Sekunde wird die Förderleistung auf 135 Liter pro Sekunde gehoben. Damit soll es möglich sein, den Beschneiungsteich innerhalb von eineinhalb Tagen – zu Idealtemperaturzeiten - zu entleeren. Neu ist daneben das Zutrittssystem mit den Drehkreuzen – diese sind nun am neuesten Stand der Technik. An die moderne Zeit angepasst wurde auch das Antriebssystem des Brunnalm-Liftes. Was bislang ein Dieselmotor für die Beförderung leistete, erfüllt nun ein Elektromotor mit einer Anschlussleistung von 135kW. Dies trägt erheblich zur Emissionsreduktion bei.

Der Investitionsreigen geht nach der heurigen Skisaison weiter mit der Errichtung eines Gästezentrums beim großen Brunnalm-Parkplatz, einem Kinder-Erlebnisland und Bikestrecken, um einen Sommer-Liftbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Sonnenseite des Mürztales

Die Brunnalm am Fuße der Hohen Veitsch!!!

Eingebettet in ein wunderschönes Bergpanorama an der sonnigsten Seite des Mürztales, bietet das Skigebiet Brunnalm Hohe Veitsch 17 perfekt präparierte Pisten mit 12 km Länge und einen wunderschönen Ausblick in das Mürztal.

Die hochmoderne Beschneiungsanlage sorgt für Schneegarantie ab Dezember bis Ende März. Eine 4er Sesselbahn, 2 Schlepplifte, 1 Tellerlift bringen Sie von 1050m auf 1450 m Seehöhe. Anfänger können die zwei „Zauberteppiche“ am Gamsmugl benutzen, Fortgeschrittene nutzen rote und blaue Pisten. Für Könner haben wir mehrere schwarze Pisten und für Rennläufer eine FIS-Abfahrt. Viele Waldwegerl und Routen bieten Kindern und Individualisten ein wahres Paradies an Möglichkeiten. Kaum Liftwartezeiten, keine überlaufenen Plätze wie in großen Skigebieten, die Natürlichkeit des Skigebietes und die einfache Orientierung machen es auch zum perfekten Ausflugsziel für Familien.

NEU NEU NEU 90 Meter Zauberteppich mit zwei Pisten am Gamsmugl

Der WinterWanderWeg

Entschleunigen in der Stille der Berglandschaft – Dauer mit Panoramasessellift und Schneeschuhen ca. 2 Stunden.

Der WinterWanderWeg bietet entlang verschneiter Wälder auf einfachen Wegen unvergessliche Einblicke in die Almlandschaft in seinem glitzernden Winterkleid. Erlebt werden kann dies mit Schneeschuhen oder einer gemeinsamen Schlittenfahrt mit Kindern und Freunden.

Weglänge – eine Richtung ca. 3,9km (Bergstation bis Talstation)

Schneeschuhe im Schiverleih erhältlich

Schlitten an der Liftkassa

TIP: Nutze den Sessellift für eine Berg-/ oder Talfahrt

Auf der Brunnalm – Hohe Veitsch ist der Urlaub auf Genuss eingestellt. Vollkommene Entspannung und kulinarische Specials warten auf Sie.

Verbundkarte:

Mur-Mürz Top Skipass

Steiermark Joker Ostalpen Card

Brunnalm Hohe Veitsch

Brunnalm 1

8664 Veitsch (Schigebiet)

Telefon: +43 (0) 3856/2067

eMail: office@freizeitbetriebe.com Website: www.brunnalm-hoheveitsch.at

Piste: 12 km 17 Pisten

Lifte:

1 4er-Sessellift

2 Schlepplifte

1 Tellerlift

2 Zauberteppich

Höhe 1050-1500m