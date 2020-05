Die Einkaufsstadt Kindberg blüht auf – in doppeltem Wortsinn. Der Blumenschmuck der Stadtgärtnerei zeigt Wirkung, die Stadt Kindberg darf sich zu Recht "Blumenstadt" nennen. Nach den Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kommt endlich wieder leben ins Kindberger Stadtleben, vor allem wenn mit 15. Mai auch die Kaffeehäuser, die Konditoreien und die Gasthäuser wieder aufsperren dürfen.

Sicheres Einkaufen – mit Sicherheit regional! Mit diesem Slogan wirbt die Kindberger Werbegemeinschaft um Kunden. Mit Sicherheit offen, mit Sicherheit für Sie da – das garantieren die Kindberger Gewerbetreibenden. Sicheres flanieren unter Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstandes ist besonders in der Fußgängerzone möglich.

Wie fruchtbar das Zusammenwirken zwischen Werbegemeinschaft und Stadtgemeinde ist zeigt sich an der Einkaufsgutscheinaktion. Knapp 100.000 Euro an Einkaufsgutscheinen wurden während des Lockdowns umgesetzt – ein starkes Zeichen zur Stützung des regionalen Handels durch die Kindberger Bevölkerung. Die Stadtgemeinde förderte die Gutscheine mit zehn Euro pro 100-Euro-Gutschein.

Die Einkaufsaktion im Detail:

In diesen Geschäften gilt die "Minus-10-Prozent-Aktion" auf ausgewählte Waren, Produkte und Dienstleistungen – keine Gewähr auf Vollständigkeit der Auflistung:

Agrarservice Brandner – 10 % auf Blumendünger

Apotheke zum Hl. Josef – 10 % auf ausgewählte Waren

Bäckerei-Konditorei Pesl– 10 % Aktion auf Steinofensemmeln (ab 10 Stück)

biodemeter – 10 % auf ausgewählte Waren

Deschmann, Tapezierer – 10 % auf Lagerware

ecc kindberg – 10 % auf Textildrucke

Fleischerei Hofbauer – 10 % auf verschiedene Würstl

4-Kids & Babys, R. Grasser – 10 % auf alles

Café Krikac – 10 % auf Lebkuchen und Mehlspeisen

Geschenke Fladischer – 10 % auf Geschenke

Gruber GmbH Farb- und Raumdesign – 10 % auf Lagerware, ausgenommen Sonderartikel

Hair Design by Friseur Weis – 10 % auf Styling- und Pflegeprodukte, Shampoo und Kosmetikartikel

Hartlauer – 15 % auf Handy- und Fotozubehör

Heinisch Rosalinde, Elektrofachhandel – 10 % auf Kleingeräte (außer Aktionen)

Intersport und Schöberl Mode, Tracht – 10 % auf Schuhe und Textilien (ausgenommen reduzierte Ware)

Juwelier Jörg – 10 % auf Uhren, Gold- und Silberschmuck

Kostümverleih Gerlinde Pichler – 10 % auf die Leihgebühr

Modehaus Fuchs – 10 % auf reguläre Ware, ausgenommen Aktionen und reduzierte Artikel

Mamiladen – 10 % alles ausgenommen Kinderwägen, Tragehilfen und Produkte von Traude Trieb

Obst und Gemüse Exel – 10 % auf Kräuter

Optik Köpfelsberger GmbH – 10 % auf Sonnenbrillen und Handelsware

Orthopädie Roßböck – 10 % auf Schuhe

Orthopädie Unterlercher – 10 % auf alle Schuhe und Gesichtsmasken

Puntigam RINGFOTO – 10 % auf alle lagernden Produkte und Dienstleistungen

Schöffmann, Mode für Damen und Männer – 10 % auf jeden Einkauf

Schuhhaus Stibor – 10 % auf alles

ZWEIRAD Windbacher – 10 % auf Lagerware