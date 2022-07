Der Montanrundweg Altenberger Erzberg in Neuberg an der Mürz ist um eine Attraktion reicher: beim Startpunkt des Themenweges wurde eine nachgebaute Haspel aufgestellt – ein Arbeitsgerät im einstigen Bergwerk in Altenberg.



NEUBERG AN DER MÜRZ. Beim Startpunkt des Montanrundweges Altenberger Erzberg

in Neuberg an der Mürz am Altenberger Dorfplatz wurde eine neue Attraktion aufgestellt – eine nachgebaute Haspel, die früher im Bergwerk verwendet wurde. Der Montarundweg Altenberger Erzberg hat nun 28 Stationen und ist mit Hilfe eines Folders auf eigene Gefahr begehbar und bietet einen Einblick in die Bergwerksvergangenheit Altenbergs.

Der Altenberger Erzberg



"In den letzten Jahrzehnten des Bergwerks wurde am Altenberger Erzberg unter Tag in acht Abbauhorizonten Eisenerz abgebaut. Von den unter der Talsohle gelegenen Stollensystemen wurde es mit Hilfe solcher Haspeln nach oben befördert. Von den oberen wurde es durch Schächte auf den Kaiser-Franz-Erbstollen gestürzt. Von dort wurde es mit Hunten ans Tageslicht befördert", erklärt Erwin Gruber, der Obmann des Vereines "Freunde des Altenberger Bergwerks".

Der Montarundweg Altenberger Erzberg hat 28 Stationen und ist mit Hilfe eines Folders begehbar und bietet einen Einblick in die Bergwerksvergangenheit Altenbergs.

Foto: Naturpark Mürzer Oberland

hochgeladen von Angelina Koidl

Haspel-Nachbau



Die neue Haspel wurde von Karl Fluch nach historischem Vorbild nachgebaut. Beim Aufbau half Heiko Grundbichler. Beide sind ebenfalls Mitglieder des Vereins "Freunde des Altenberger Bergwerks", der auch das Bergwerksmuseum Montanarum errichtet hat und betreut. Der Montanrundweg Altenberger Erzberg in Neuberg an der Mürz ist rund zwei Kilometer lang und wurde 2014 Erzberg wurde von Bundesminister Andrä Rupprechter mit dem Prädikat "Themenweg des Jahres 2014" ausgezeichnet.

Das könnte dich auch interessieren:



Neue Station entlang des "Montanrundweges Altenberger Erzberg"

Mehr Nachrichten aus dem Mürztal liest du hier!