Mürzer FPÖ fordert einen offiziellen Tag des Sports

Aufgrund der eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten seit Corona fordert die FPÖ Mürzzuschlag nun einen offiziellen Tag des Sports.

"Ein Tag des Sports, an dem Vereine, Institutionen, aber auch heimische Unternehmen das Sportangebot, das unsere Stadt bietet, präsentieren können, ist eine gute Möglichkeit, um die Freude am Sport und der Bewegung wieder zu wecken. Den zahlreichen Vereinen unserer Gemeinde könnte dadurch die Möglichkeit geboten werden, sich und ihr Leistungsangebot einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ziel der Veranstaltung soll es sein, allen Altersgruppen das Mürzer Sportangebot näherzubringen und allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, diese auch kostenlos auszuprobieren", so die Freiheitlichen in einer Aussendung.

Als Veranstaltungsort wurde der Stadtplatz vorgeschlagen, mögliche Daten am 25 Juni oder 2. Juli wurden ebenso gleich mitgeliefert.

Was hältst du von der Idee?

Auch das könnte dich interessieren:

Abgesagt! Der Silvesterlauf in Graz findet heuer nicht statt