Natureal Immobilien

Seit 1. April residiert Gert Andrieu mit seinem Natureal Immobilienbüro in seinem neuen Büro in der Kindberger Hauptstraße 64. Der Umzug ein Paar Häuser weiter war notwendig, weil Andrieus Team von mittlerweile fünf Personen die wenigen Quadratmeter des alten Büros sprengte. Als Vorteil zeichnete sich für ihn ab, dass er als Immobilien-Makler direkt an der Quelle sitzt.

Denn: „Die Räumlichkeiten wurden mir als Mietobjekt angeboten und bei der Besichtigung habe ich mich dann in das doppelte Kreuzgewölbe verliebt“, lacht Andrieu.

Dass die Standortwahl auf die Hauptstraße 64 in der Kindberger City fiel hatte auch folgenden Grund: „Ich bin sehr eng mit Kindberg verbunden – der liebliche Charakter der Stadt ist für mich ideal, ich möchte auch nirgendwo anders hin, und wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Stadt belebter ist, freut mich das.“

Mit Land und forstwirtschaftlichen Gütern hat Gert Andrieu schon seit 30 Jahren selbst als Land- und Forstwirt durch seinen familiären Background zu tun. Mit dem Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern habe er sich dann selbst zu beschäftigen begonnen, aus Eigeninteresse wie er betont. Im Gefolge dessen machte er vor einigen Jahren die Ausbildung zum Immobilienmakler und gründete das Natureal-Immobilienbüro in der Kindberger City.

Persönlicher Erfahrungsschatz

Um am Immobilienmarkt mit einem eigenen Büro erfolgreich zu sein, reiche die bloße Ausbildung zum Immobilienmakler nicht aus: Man muss schon eigene Erfahrungen im Immobiliengeschäft mitbringen: „Ich habe die Dinge, von denen ich rede alle selbst erlebt und mit eigenem Geld, Herzblut und Risiko erfahren. Das ist mein großer Vorteil. Ich weiß, was es heißt eine Immobilie zu erwerben und was dabei auch schiefgehen kann“, sagt Andrieu. Ein Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Behördenvertretern habe er sich über die Jahre aufgebaut. Das sei hilfreich und unumgänglich, denn ein Immobilienverkauf ist immer eine komplexe Angelegenheit, die man nicht unterschätzen sollte, so Andrieu.

In seiner täglichen Arbeit sieht sich der Kindberger als Mediator. „Ich arbeite für beide Seiten - sowohl den Verkäufer, wie auch den Käufer - als Vermittler.“ Wobei er Problemlösungskompetenz bei unterschiedlichen Meinungen und Einstellungen zu seinen großen Aufgaben zählt. Die adäquate Preisfindung ist für erfolgreiche Kaufabschlüsse wichtig, weshalb die Liegenschaftsbewertung eine Herzensangelegenheit ist von Andrieu: Die Expertise soll für beide Seiten ein „Mehr“ an Informationen liefern, damit sowohl die Kaufs- wie auch die Verkaufsentscheidung emotional entlastet werden.

Sichere Investition

Die momentane Situation mit einer möglichen Weltwirtschaftskrise sieht Andrieu für den Immobiliensektor eher entspannt. Sämtliche Immobilienformen sind solide und gute Anlageformen. Im Unterschied zu Kursschwankungen am Aktienmarkt, die bei bestimmten Finanzprodukten sogar zu einem Totalverlust führen können – sind, Ups and Downs am Immobiliensektor viel überschaubarer. Das heißt diese Investitionsformen sind wesentlich stabiler für schwierige Zeiten.

Lokale Angebote

Die meisten Natureal-Immobilien sind lokale Angebote aus dem Mürztal und der Steiermark. „Wir legen unser Hauptaugenmerk auf kleine Häuser und Wohnungen aus der Region“ In der Immobilienpalette finden sich aber auch ein See-Schloß oder Großimmobilien. Darüber hinaus ist Natureal-Immobilien international tätig: im Angebot findet sich zum Beispiel derzeit ein 230 Hektar Forstgut in Norwegen, im Elch-reichsten Gebiet Norwegens eine Stunde von Trondheim entfernt.

Aktuelle Objekte von Natureal Immobilien

Kontakt und Info's

Dr. Gert Andrieu

8650 Kindberg, Hauptstraße 56

1010 Wien, Tuchlauben 7a

T: +43 676 – 93 48 503

office@natureal-immobilien.at

www.natureal-immobilien.at