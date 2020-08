Nach der konstituierenden Sitzung wird jetzt wieder an die Arbeit gegangen. In Neuberg tut sich was.

Am 24. Juli trat der neu gewählte Gemeinderat in der Marktgemeinde Neuberg zusammen. In der konstituierenden Sitzung wurde Peter Tautscher (ÖVP) als Bürgermeister wiedergewählt und Ernst Nierer (ÖVP) für den Gemeindevorstand als Vizebürgermeister neu bestellt. Für die neue Amtsperiode wurde Reinhard Tesch (SPÖ) als Gemeindekassier bestätigt. In den Ansprachen der Fraktionsobmänner wurde der Wille zur gemeinsamen Zusammenarbeit hervorgehoben. Vom Bezirkshauptmann Bernhard Preiner wurde das gute Verhältnis der Bezirksverwaltungsbehörde zur Marktgemeinde gewürdigt. Im Gemeinderat hat künftig die ÖVP neun Sitze, die SPÖ vier und die FPÖ zwei Sitze.

Drei Naturpark-Kindergärten

Die drei Neuberger Naturpark-Kindergärten Neuberg, Kapellen sowie der gemeinsame Kindergarten Altenberg, Mürzsteg und Neuberg wurden erneut einer Evaluierung für den Status als Naturpark-Kindergärten unterzogen. Diese zeichnen sich aus durch naturnahes Erleben und Erlernen an Hand naturnaher Betätigungsfelder. Alle drei Kindergärten konnten die Überprüfung mit Bravour meistern. „Das ist ein neuerlicher Beweis, dass wir auch für unsere jüngsten Gemeindebürger erfolgreich arbeiten“, sagte Bürgermeister Peter Tautscher.

Neuer Wohnraum

Am 2. September kommt es in Kapellen zur Schlüsselübergabe der neuen Kohlbacher-Doppelhäuser. Vier Familien werden ihr neues Zuhause in der Feldgasse beziehen. Im Zuge der Asphaltierungsarbeiten für die Parkplätze und Zufahrt zu den Kohlbacher-Häusern wurde auch der Vorplatz zum Musikerheim des TMV Kapellen neu asphaltiert. Darüber hinaus wurden die Volksschule und die MS Neuberg brandschutztechnisch saniert.

Camping-Tourismus

Die Auslastung der beiden von der Marktgemeinde betriebenen Campingplätze bei der Rösterei und bei der Pillhofer Skulpturenhalle kann sich sehen lassen. "Ein Zeichen für einen heuer deutlich besser funktionierenden Sommer-Tourismus vor Ort", so Bürgermeister Peter Tautscher. Einen wesentlichen Beitrag dazu haben auch wieder die Neuberger Kulturtage geleistet. Trotz der herausfordernden Zeit sind die Kulturtage – insgesamt acht Konzerte – sehr gut angenommen worden. Unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln und aller sonstigen Auflagen hat sich das Veranstalterteam rund um Gunda Fahrnberger und Stefan Vladar wieder einmal selbst übertroffen. Sogar Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer besuchte das Konzert der Steirischen Knöpferlstreich und sagte letztendlich den Kulturtagen auch zukünftig finanzielle Unterstützung zu.

K&K-Juwel Bahnhof Neuberg

Neben Straßen- und Gemeindewohnungs-Sanierungen werden im Herbst auch 50.000 Euro in sanitäre Anlagen für den Neuberger Bahnhof – ein K&K-Juwel – investiert. Für die Bewahrung bzw. die künftige Nutzung des historischen Ortes zeichnet das Neuberg College verantwortlich.