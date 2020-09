Nach einem Jahr Bauzeit erfolgte die Schlüsselübergabe an die Familien.



Das Projekt "Errichtung von zwei Doppelhäusern" in Neuberg - Ortsteil Kapellen durch die Firma Kohlbacher GmbH aus Langenwang konnte nach einem Jahr Bauzeit fertiggestellt werden und die Schlüssel an die vier Familien übergeben werden. Die Eigentümer können jetzt in der Feldgasse in Neuberg - Kapellen ihre neuen Eigenheime beziehen. Die Doppelhäuser verfügen über 120 bzw. über 136 Quadratmeter Wohnnutzfläche und sind voll unterkellert ( 64 bzw. 73 Quadratmeter). Zusätzlich hat jede Wohneinheit eine Terrasse & Balkon, Doppelcarports sowie ein eigenes Grundstück, weiters sind die Häuser mit einer Fußbodenheizung und Solaranlage ausgestattet. Bürgermeister Peter Tautscher würdigte bei der Übergabe die gute Zusammenarbeit mit der Firma Kohlbacher GmbH während der gesamten Planungs- und Bauzeit und wünschte den Familien alles Liebe im neuen Zuhause.