In der Gemeinde Semmering wurde am Hirschenkogel, ziemlich genau an der Landesgrenze zwischen Steiermark und Niederösterreich, der Waldseilgarten und der Hirschi-Spielplatz eröffnet.

SEMMERING. In Anwesenheit von LAbg. Cornelia Izzo und Maria Hell von der Leader-Region Mariazellerland-Mürztal wurden der Waldseilgarten und der neue Erlebnisspielplatz am Hirschenkogel feierlich eröffnet. „Dieses Projekt ist eine tolle Bereicherung für das touristische Angebot auf beiden Seiten des Semmerings“, sind sich die steirischen Vertreterinnen einig.

Grenzüberschreitendes Leader-Projekt

Eingebettet in ein Waldstück an der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich, wurde in der Größe eines Fußballfeldes ein grenzüberschreitendes Leader-Kooperationsprojekt umgesetzt.

Mit Holz und Seilen entstand hier auf natürlich gewachsenen Bäumen ein Kletterparadies. Die Anlage besteht aus fünf Parcours mit insgesamt 50 Übungen, auf einer Gesamtlänge von 500 Metern. Ab einer Körpergröße von 120 cm kann der Parcours selbstständig absolviert werden.

Cornelia Izzo und Maria Hell machten sich ein Bild von diesem länderübergreifenden Leader-Kooperationsprojekt. Mit im Bild: Hermann Doppelreiter, Walter Humer und Nazar Nydza

Ergänzt wird das neue Angebot durch den Hirschi-Spielplatz, welcher neben Rutschen, Kletternetzen und Schaukeln auch Motorik- und Wasserspielgeräte bietet.

