Die Stadtgemeinde Mürzzuschlag investiert in den nordischen Skisport und hat Pistengeräte für die Panoramaloipe sowie die Ganzsteinschanzen Mürzzuschlag angekauft.

MÜRZTAL. In Summe wurden dafür 140.000 Euro in die Hand genommen, ein Teil davon stammt aus Bedarfszuweisungs-Mittel vom Land Steiermark. "Wir haben uns das lange und gut überlegt. Es sind Investitionen für die gesamte Region, in unseren Tourismus und vor allem natürlich in die Jugendarbeit der Vereine, die Langlauf, Nordische Kombination und den Skisprung auf hohem Niveau ausüben", erklärt Bürgermeister Karl Rudischer.

Die Chancen des nordischen Skisports für Mürzzuschlag

Ohne die Investition wäre der Langlauf in Mürzzuschlag aller Voraussicht nach Geschichte gewesen. "Wir sind vor der Situation gestanden, entweder wir kaufen oder hören auf", erzählt Rudischer von Gesprächen mit den Vereinen "Langlauf Mürztal" und dem "ESV Mürzzuschlag".

Nun möchte man den Schwung, den die Neuanschaffungen mit sich bringen, nutzen und den nordischen Sport in Mürzzuschlag weiter vorantreiben.

Das alte Pistengerät hat ausgedient.

"Wir haben vor Jahren schon ein Konzept erstellt, indem die Chancen des nordischen Skisports, erarbeitet wurden. Neben dem sportlichen Engagement der Vereine 'Langlauf Mürztal' und dem 'ESV Mürzzuschlag Nordic Team' in Sachen Förderung des Nachwuchses bis hin zum Profisport, liegt der nordische Skisport nach wie vor voll im Trend. Zahlreiche Menschen von auswärts besuchen unsere Loipe und unsere Schanze und sind begeistert. Dass hier auch Impulse in Tourismus und Wirtschaft gesetzt werden können, zeigt sich schon anderorts", so Rudischer, der sich durchaus vorstellen kann Mürzzuschlag zu einem Anlaufpunkt für den nordischen Skisport zu etablieren.

Sowohl klassische Langläufer als auch Skater haben mit der Loipe in Mürzzuschlag große Freude. Diesen Trend will man nutzen.

Mürzer Panoramaloipe für Freizeit- und Leistungssportler

Hier spielt der Stadtgemeinde auch die Höhenlage der Panoramaloipe Mürzzuschlag–Ganz mit der damit verbundenen guten Schneelage in die Hände. "Es ist zu erwarten dass wir in den nächsten 30 Jahren noch genug Schnee in Mürzzuschlag haben werden. Zudem ist das neue Loipen-Fahrzeug leichter und schont den Boden, verbraucht weniger Treibstoff und ermöglicht dem engagierten Pistenbetreuer Luis Winter die schnellere Herstellung der Langlaufloipe. Denn eine gut gespurte Loipe ist die wichtige Voraussetzung für alle bereits erwähnten Bereiche: Für ein effizientes Training vom Freizeit- bis zum Leistungssportler und zudem auch Aushängeschild für unsere touristischen Bemühungen“, sagt Rudischer.

Derzeit ist die Panoramaloipe mit ihrer Gesamtlänge von elf Kilometern noch kostenlos zu benutzen, dies könnte sich bei anhaltender Frequenz allerdings bald ändern. "Wir werden von den Auswärtigen oft gefragt, warum wir nichts verlangen. Dahingehend ist aber noch nix fix", so Rudischer.

Alle Infos zur Langlaufloipe in Mürzzuschlag

Haupteinstieg ist beim ehemaligen Gasthof Steinbauer. Die Loipe ist selektiv, jedoch ist die Streckenführung so angelegt, dass sie für jedermann zu bewältigen ist - für klassisch sowie Skater geeignet. Speziell dürfen sich die Langlaufbegeisterten wieder auf die beleuchtete Kranzkuchenrunde auf ca. zwei Kilometern Länge freuen. Möglich ist dies mit Eintritt der Finsternis bis etwa 20:30 Uhr. Die Gesamtlänge der Loipe beträgt elf Kilometer. Je nach Schwierigkeitsgrad können verschiedene Varianten gewählt werden. Kosten: Derzeit freie Spenden für den Loipenbetreuer.

