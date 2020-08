Wenn aus der Not ein neues Konzept entsteht und das auch noch von Erfolg gekrönt ist, heißt es da dranbleiben.

So agiert aktuell der Musikverein Allerheiligen Mürzhofen. Nachdem nach dem ewig erscheinenden Lockdown und den auch noch immer strengen Sicherheits- und Hygienebestimmungen die erste öffentliche Probe im Gasthaus „Die Drei“ in Allerheiligen ein großer Erfolg war und auch die Bevölkerung das Angebot, der Probe beizuwohnen, gerne in Anspruch genommen hat, ging es am Freitag in die zweite Runde.

In Garten der Buschenschank Zöscher in Leopersdorf nahmen die Musiker*innen in gutem Sicherheitsabstand Platz und genossen die Atmosphäre, die an Konzertzeiten erinnerte. Das Wetter spielte wieder einmal mit und so war auch die zweite Auflage der Probe ein voller Erfolg.

Für die zahlreichen Buschenschank-Gäste, die im Vorfeld nichts von dem Plan der Probe gehört hatten, war die musikalische Untermalung eine schöne Überraschung. Ein ungeplantes Sommerkonzert unter freiem Himmel, unter der Leitung des genesenen Kapellmeisters Archie Hochörtler.