Der diesjährige „Herzlauf Steiermark“, welcher bereits zum fünften Mal in Krieglach über die Bühne gegangen wäre, ist heuer leider dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Aus diesem Grund wurde die Laufveranstaltung des Krieglacher Vereins "Laufen mit Herz" in diesem Jahr lediglich als virtueller "Run" durchgeführt.

Neben den Veranstaltern hat auch die Junge Generation Obersteiermark Ost sowie die SPÖ Krieglach über diverse Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen, Fotos von sich beim Sport – vorzugsweise beim Laufen – zu posten und dem Verein „Herzkinder Österreich“ eine Spende zukommen zu lassen.

Der Aktion sind zahlreiche Menschen gefolgt und so konnte am 10. August 2020 ein Spendenbetrag in Höhe von 700 Euro an Vizepräsidentin Astrid Lang-Moitzi vom Verein „Herzkinder Österreich“ übergeben werden.

Daniel Nistelberger von der JG Obersteiermark Ost und Siegfried Baumgartner von der SPÖ Krieglach freuten sich, einen Beitrag leisten zu können. Die Spende kommt Familien mit Kindern zugute, welche an einem angeborenen Herzfehler leiden. Bei der Scheckübergabe waren auch NAbg. Jörg Leichtfried (SPÖ-Regionalvorsitzender) sowie Julian Stadler (JG Obersteiermark Ost) anwesend.