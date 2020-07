Bildschirme und Wände wurden am Bahnhof Langenwang beschädigt.



Im Jahr 2018 wurde die neue Bahnhaltestelle in der Marktgemeinde Langenwang eröffnet. Vor Kurzem haben Vandalen am Langenwanger Bahnhof einiges der neuen Infrastruktur beschädigt – was bei vielen für Aufregung sorgt.

Zerstörte Bildschirme und Wände



Einige der grauen Verblendungen sowie Informationsbildschirme am Bahnhof Langenwang wurden zerstört. An den Wänden finden sich polizeifeindliche mit Spray aufgetragene Schriftzüge. Nicht nur in den sozialen Medien sorgte dieser Vorfall für heftige Kritik, auch die Gemeindepolitik äußert sich dazu: "Eine Sauerei ist das. Das ist jetzt das erste Mal passiert. Der Vorfall wurde angezeigt", sagt Bürgermeister Rudolf Hofbauer.

"Darf kein Tummelplatz werden"



"Es ist eine Schande, dass die Bahnhaltestelle von Vandalen so zugerichtet wurde. Ich hoffe, die Täter können gefasst und gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Der neue Bahnhof ist eine wichtige Mobilitätsinfrastruktureinrichtung für Langenwang und darf nicht zum Tummelplatz von wildgewordenen Vandalen werden. Die offenkundig polizeifeindlichen Parolen geben ebenfalls Anlass zur Sorge", betont FPÖ-Ortsparteiobmann Philipp Könighofer in einer Aussendung.