Am 19.12. gab es in der NMS in Kindberg eine Weihnachtsfeier für Schüler*innen und deren Eltern. Wochenlang haben die Kinder mit ihren Lehrer*innen am Programm gefeilt. Es wurde überlegt, was gut passen könnte, dennoch aber besonders sei.

Somit wurde ein Jingle-Bells-HipHop-Tanz, ein weihnachtliches Theaterstück in englischer Sprache und weitere Beiträge der Theatergruppe aufgeführt. Auch für die musikalische Untermalung sorgten die Schüler*innen selbst, indem sie ihre Talente auf diversen Musikinstrumenten zeigten. Der traditionelle Schulchor rundete die musikalischen Beiträge gebührend ab.

Dem Team der NMS gelang es hervorragend, mit dem Programm zu zeigen, was bereits erlernt wurde, sei es im Sport, Musik oder auch in Sprache.

Mit dieser Feier wurde das Stimmungsbarometer eindeutig auf Weihnachten und Ferien gedreht, welche die Kinder und auch die Lehrer*innen mehr als verdient haben.