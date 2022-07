120-Jahrfeier der Werkskapelle Veitsch - mit hohem Besuch aus der RHI Führungsebene sowie aus der Politik.

ST. BARBARA/VEITSCH - Seit unglaublichen 120 Jahren gibt es die Werkskapelle Veitsch. Dieses Jubiläum war Anlass für ein 3-Tages-Zeltfest am Veitscher Hauptplatz.

Freitag ging es bereits mit der „Schichtschluss is“-Party mit den Goaßsteigbuam los. Um 19 Uhr gab es den offiziellen Bieranstich, wonach es „mit Power durch die Nacht ging“.

Samstag trafen dann ab 10.30 Uhr die Gastkapellen, die aus der Breitenau, aus Trieben, aus Hochfilzen und aus Hohentauern angereist waren, zum Musikertreffen ein. Alle Kapellen sind Werkskapellen aus einem RHI-Werk, welche die Zusammengehörigkeit durch den Mutterkonzern, aber auch die Verbundenheit durch die Musik spüren ließen.

Beim Festakt im Arkadenhof hinter der Kirche durfte Werksleiter Thomas Ikert seitens der RHI seinen CEO Rajah Jayendran und seitens der Politik Bürgermeister Jochen Jance, Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang und Bundespräsidenten Alexander van der Bellen mit seiner Gattin begrüßen.

Van der Bellen stellte in seiner Rede die Frage, ob man in Zeiten, wo in Europa Krieg geführt wird und einem die Preise davonlaufen, guten Gewissens Feste feiern darf und beantwortete diese nach einer kurzen Pause selbst mit: „Z'Fleiß! Wir stehen für unsere Wert mit Pauken und Trompeten ein!“, und sprach damit vielen der Anwesenden aus dem Herzen.

Der Obmann der Werkskapelle, Florian Planzl, durfte sich bereits am Freitag freuen, als Bürgermeister Jance der Werkskapelle ein Geburtstagsgeschenk der Gemeinde St. Barbara in Höhe von EUR 5.000,-- zur Anschaffung neuer Instrumente überreichte. Landeshauptmannstellvertreter Lang legte am Samstag die gleiche Summe drauf und ließ den Pflanzl damit strahlen.

Samstagnachmittag ging es dann mit den Konzerten der Gastkapellen weiter, abends heizten die Obersteirer und schließlich Egon7 ein und machten das Zelt zum Partyzelt.

Was wäre ein Zeltfest ohne zünftigen Frühschoppen? Die Veitscher lassen natürlich diesen auch nicht aus. Am Sonntag geht die Party somit ab 10 Uhr weiter und wird bis in die frühen Abendstunden dauern.