Wetter für Mürztal

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Donnerstag, den 07. April: Den ganzen Tag lang stark bewölkt

Regnerisch starten wir heute im Mürztal in den Tag. Heute starten wir mit einem Sonnaufgang um 6:26 Uhr in den Tag, während es ab 19:37 Uhr dunkel wird. Es ist mit Temperaturhöchstwerten von 16°C und Tiefstwerten von 4°C zu rechnen. Die Höchsttemperatur ist für 15:59 Uhr prognostiziert. Heute starten wir mit bewölktem Wetter in den Tag. Eine hohe Luftfeuchtigkeit erwartet uns im Laufe des Tages. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig. Zusätzlich wird ein UV-Index von 4 im Mürztal erwartet. Dieser ist als mäßig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Freitag, den 08. April: Leichter Regen möglich in der Nacht

Im Mürztal ist Freitag wie auch schon am Vortag regnerisches Wetter zu erwarten. Der Sonnenaufgang findet um 6:24 Uhr statt, während die Sonne um 19:38 Uhr untergeht. Von einem Tiefstwert von 4°C klettern die Temperaturen morgen noch auf 12°C. Die Höchsttemperatur wird um 12:12 Uhr erreicht. Es wird etwas trüb. Morgen erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 10 Kilometer.

Ausblick für Samstag, den 09. April: Regen am Vormittag und Nachmittag

Im Mürztal ist übermorgen wie auch schon am Vortag regnerisches Wetter im Bezirk zu erwarten. Der Sonnenaufgang findet um 6:22 Uhr statt, während die Sonne um 19:39 Uhr untergeht. Es sind Temperaturhöchstwerte von 10°C zu erwarten. Die Höchsttemperatur wird um 7:00 Uhr prognostiziert. Die Sonne wird den ganzen Tag über eher nicht zum Vorschein kommen. Der Wind fällt größtenteils nur schwach bis mäßig aus. Die Sichtweite beträgt 13 Kilometer.