Bereits Samstagmittag, 29. Jänner, kam es am Stuhleck zu einer Kollision zwischen einem 45-jährigen Snowboarder und einem 50-jährigen Skifahrer. Dabei wurden beide Personen verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

SPITAL/SEMMERING. Gegen 11.30 Uhr kam es im Skigebiet Stuhleck, im unteren Drittel der Piste Nr. 11 – „Steinbachabfahrt“, zu einer Kollision zwischen einem 45-jährigen tschechischen Snowboarder und einem 50-jährigen Skifahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Dabei wurde der 50-Jährige schwer und der 45-Jährige leicht verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde der Skifahrer vom Rettungshubschrauber C 17 ins UKH Graz geflogen. Der Snowboarder, der über leichte Schmerzen klagte, gab an, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Die Polizei sucht nach einem Skiunfall am Stuhleck nach Augenzeugen.

Polizei sucht nach Unfallzeugen

Zum genauen Unfallhergang machten beide Männer widersprüchliche Angaben. Nachdem sich der Unfall in unmittelbarer Nähe zum Sessellift ereignet hatte, könnten andere Skigäste den genauen Unfallhergang von der Seilbahn aus beobachtet haben.

Zeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Breitenau am Hochlantsch, Tel. Nr.: 059 133/6201, in Verbindung zu setzen.

