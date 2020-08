FPÖ-Sommergespräch mit Bezirksobmann Hannes Amesbauer und Langenwangs Ortsparteiobmann Philipp Könighofer.

FPÖ-Bezirksparteiobmann Hannes Amesbauer und der FPÖ-Ortsparteiobmann von Langenwang, Philipp Könighofer, luden zu einem Sommergespräch ins Restaurant Krainer in Langenwang. Amesbauer zog Bilanz über die Verluste bei der Gemeinderatswahl und Könighofer blickte mit ausgearbeiteten Anträgen für den Gemeinderat in die Zukunft der Oppositionsarbeit.

Große Verluste



"Die Gemeinderatswahl war nicht schön für uns. Wir haben herbe Verluste gehabt, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber wir haben unseren Kampfgeist wiedergefunden", betonte FPÖ-Bezirksparteiobmann Hannes Amesbauer. Von den 64 freiheitlichen Gemeinderäten im Bezirk sind 31 übrig geblieben. Statt der acht Vizebürgermeister, vier Stadträte und zwei Gemeindekassiere wird jetzt nur mehr das Vizebürgermeisteramt in Mürzzuschlag und Langenwang ausgeübt. Die Ibiza-Affäre, die Corona-Krise und die geringe Wahlbeteiligung. "In Krisensituationen tendieren die Wähler eher zu den Amtsführenden. Das hat sich klar gezeigt", meint Amesbauer. "Ich bin aber überzeugt, dass der Hype der ÖVP nicht lange anhalten wird", so Amesbauer weiter, der auch Nationalratsabgeordneter ist.

Anträge parat



Philipp Könighofer ist zweiter Vizebürgermeister in Langenwang und hat für die erste Gemeinderatssitzung am 2. September schon einiges an Anträgen vorbereitet. "Dass wir als Oppositionspartei Vorschläge einbringen, ist unsere Pflicht", sagt Könighofer. Themen wie eine Volksbefragung zum Altstoffsammelzentrum, Sanierung des Siglhofs und Nutzung als Kulturzentrum, Sanierung der L 118 im dritten Abschnitt, Schaffung eines Fachausschusses für Wohnungsangelegenheiten, Sommernutzung der Festwiese als Platz für die Jugend, ein mobiles Bürgerservice für pflegebedürftige und gehbehinderte Personen sowie neue Gewerbeförderrichtlinien.