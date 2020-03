Bei den Gemeinderatswahlen am 22. März werden insgesamt 38 Unter-30-Jährige des Rings freiheitlicher Jugend (RFJ) auf den Listen in Bruck-Mürzzuschlag vertreten sein. Stellvertretend dafür luden Oliver Oliver Brunnhofer, RFJ-Bezirksobmann und Listenplatz 3 in Langenwang, Patrick Hollerer, geschäftsführender RFJ-Bezirksobmann und Listenplatz 4 in Kapfenberg sowie Yvonne Wlattnig, RFJ-Finanzreferentin-Stv. und Listenplatz 3 in Bruck/Mur, vergangene Woche zu Pressekonferenz.

RFJ-Bezirksobmann Oliver Brunnhofer freute sich über die zahlreichen Jugendkandidaten und verwies darauf, dass der RFJ in den letzten Jahren zahlreiche Schulungen durchführte, um die Kandidaten bestmöglich auf ihre Rolle im Gemeinderat vorzubereiten. Diese wurden auch sehr positiv angenommen. „Die Jugend ist nicht per se politikverdrossen, sie will aktiv mitgestalten“, ist Brunnhofer überzeugt.

Ziele der jungen Freiheitlichen

Hinsichtlich seiner Kandidatur sprach sich Brunnhofer für verbesserte Freizeitangebote, etwa durch die Adaptierung der Langenwanger Festwiese aus. „Dieses Areal soll neben der Eiskunstanlage im Winter auch für den Sommer aktiv, beispielsweise durch einen Funcourt, genutzt werden“, erklärt Brunnhofer.

Der Kapfenberger Gemeinderat Patrick Hollerer möchte sich intensiv mit dem Thema Abwanderung von Jugendlichen und Jungfamilien auseinandersetzen. „Durch Abwanderung gehen der Stadt Kapfenberg Vitalität und Zukunftsfähigkeit verloren. Hier muss gegengesteuert werden, indem man endlich leistbaren Wohnraum schafft, der auf die tatsächlichen Bedürfnisse von Jungfamilien ausgerichtet ist“, so Hollerer.

Die Brucker Jugendkandidatin Yvonne Wlattnig setzt sich ebenfalls mit dem Thema Wohnen auseinander. Sie kritisiert in diesem Zusammenhang die mangelnde Transparenz der Stadt Bruck an der Mur. „Ich spreche mich klar dafür aus, dass zukünftig jegliche Vergabekriterien und Informationen zu den einzelnen verfügbaren Wohnungen übersichtlich auf der Homepage der Stadt abrufbar sind“, meint Wlattnig.