Supermond am 26. Mai

Der durchschnittliche Abstand zwischen Erde und Mond beträgt 384.400 Kilometer. Heuer, im Jahr 2021 kommt, kommt der Vollmond der Erde laut Experten insgesamt vier Mal näher als 367.600 Kilometer, und zwar in den Monaten März bis Juni. Zwei der Vollmonde sind dabei besonders auffällig: Das war einmal jener am 27. April 2021, denn da betrug der Abstand zwischen Vollmond und Erde etwa 357.600 Kilometer. Der zweite bedeutende Vollmond ist jener am 26. Mai 2021, denn da beträgt der Abstand zwischen Erde und Vollmond etwa 357.460 Kilometer. Beide Vollmonde können daher als Supermond bezeichnet werden.