Im ersten Heimspiel des Jahres besiegten die Kapfenberger Basketballer die Lions aus Traiskirchen klar mit 82:55.

Die Bulls, bei denen Derryck Thornton und Andrija Matic ihr Heimdebüt gaben, lagen nach dem ersten Viertel noch knapp mit 16:18 in Rückstand. Trotz Gegenwind der Lions gingen die Bulls im zweiten Spielabschnitt in Führung. Nach der Halbzeitpause konnten die Traiskirchner noch einmal ausgleichen, danach setzten sich die Bulls ab und jubelten am Ende über einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Top-Sechs-Platz.

„Ein gutes Spiel. Das gegnerische Team hat vollen Einsatz gezeigt, aber am Ende haben wir uns durchsetzen können und verdient gewonnen“, sagte Neuzugang Andrija Matic. Bester Scorer war Nemanija Krstic mit 21 Punkten. Am Samstag geht es mit dem Heimspiel gegen Wels weiter.