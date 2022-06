Die "Jugend" gratulierte ihrem Trainer

Die einstige Juniorenmannschaft des SAK Kindberg gratulierte fast geschlossen ihrem ehemaligen Trainer Willi Mühlbacher zu seinem achtzigsten Geburtstag.

KINDBERG. Nach 50 Jahren trafen sich die ehemaligen Spieler der damaligen Juniorenmannschaft des SAK Kindberg, um ihrem damaligen Trainer Willi Mühlbacher zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Fast alle der ehemaligen Spieler der Zeit 1970 bis 1974 sind zu diesem Treffen erschienen.

Dem Trainer wurde herzlich gratuliert und es wurden ihm zwei Spielerfotos von damals als Erinnerung übergeben. Natürlich wurden Erinnerungen ausgetauscht und so manches Spiel wurde nochmals analysiert und diskutiert. Der Trainer stand dabei immer im Mittelpunkt.

Ein starkes Juniorenteam

Willi Mühlbacher hatte damals schon Ahnung von Sportpsychologie und konnte die Spieler bestens motivieren und ihnen ein schnelles Spiel aneignen. Fast alle Spieler sind damals bald danach in die Kampfmannschaft aufgestiegen und machten in der Landesliga gute Figur.

"Zu dieser Zeit hatte die Juniorenmannschaft ein richtiges Stammpublikum. Ein Novum für Juniorenspiele. Gespielt wurde meistens am Sonntagvormittag in einer eigenen Juniorenliga", erinnert sich Heinz Janda, ein Spieler von damals. In der Steiermark wurde damals fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

Mehr Berichte aus der regionalen Sportszene:

Auf den Spuren der Champions