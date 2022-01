Mit dem Brasilianer Valdir Henrique Barbosa da Silva haben Kapfenbergs Fußballer eine Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Der 23-jährige Stürmer konnte KSV-Präsident Erwin Fuchs und Cheftrainer Vlado Petrovic im Training überzeugen und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2023. „Valdir“, der von seinen Mannschaftskollegen liebevoll „Walter“ genannt wird, wechselte im vergangenen Sommer vom brasilianischen Klub CS Maruinense ins Innviertel, wo er für die SV Ried fünf Mal in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz kam. In Kapfenberg wird er das Trikot mit der Nummer 41 tragen.

Auftakt gegen Innsbruck

Los geht es mit der Frühjahresmeisterschaft in der 2. Liga am Wochenende vom 18. bis 20. Februar. Kapfenberg empfängt dabei zum Auftakt am Samstag, dem 19. Februar (14.30 Uhr) Wacker Innsbruck. Eine Woche später geht es für die Falken zum FAC. Das Derby gegen den GAK wird auswärts am 11. März gespielt.