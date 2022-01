Am 11. März startet die steirische Fußball-Landesliga in die Rückrunde. Der zweitplatzierte DSV Leoben will Tabellenführer Voitsberg weithin den Kampf ansagen und hat die ersten beiden Neuverpflichtungen bekannt gegeben.

Mit Philipp Hütter und Timo Perthel wurden zwei routinierte Spieler mit Bundesligaerfahrung geholt. Der 31-jährige Mittelfeldspieler Hütter stand in den letzten viereinhalb Jahren bei Austria Klagenfurt unter Vertrag und schaffte mit den Kärntnern in der Vorsaison den Aufstieg in die Bundesliga.

Der 32-jährige Perthel wurde in Kaiserslautern geboren, spielte in den deutschen U18, U19 und U20-Nationalmannschaften und wurde 2011 mit Sturm Graz österreichischer Meister. Bis zum Sommer 2021 spielte der Außenverteidiger beim deutschen Drittligisten 1. FC Magdeburg. Nicht mehr beim DSV sind Marko Brekalo und Dominik Kotzegger.