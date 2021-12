Eliteliga:

LE KAIF Kings - EC Rattlesnakes 3:5 (1:2, 2:2, 0:1). Tore: Kügerl, Koller, Gamperl bzw. Weihs (3), Stradner, Hohl. Gekämpft bis zur letzten Sekunde, zweimal nach Zwei-Tore-Rückstand wieder zurück in das Spiel gefunden, in der stärksten Phase beim Spielstand von 3:4 in Überzahl einen Gegentreffer kassiert; die LE KAIF Kings haben dem Tabellenführer aus Hart alles abverlangt, am Ende reichte es aber nicht für einen Zähler - Endstand 3:5.

Unterliga:

IPR Langenwang - IP Krieglach verschoben auf 22. Dezember (Spielort Langenwang).

Bezirksliga:

Sajowitz Devils - EC Deutschfeistritz Flyers 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Tore: Huber (3), Stockner (2) bzw. Schinnerl (2). Claudio Stockner erzielte beim 5:2-Sieg einen Doppelpack und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Area 53 Gunners - Bergerbauer Warriors 4:5 (1:1, 2:3, 1:1). Tore: Hoffmann, Stolz, Diewald, Bihusch bzw. O. Meister (3), Leitenbauer, Reiß. In einem offenen Schlagabtausch sorgte Oliver Meister mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag für den 4:5-Endstand.

Golden Miners Leoben - R.U.M. Wings 10:0 (2:0, 3:0, 5:0). Tore: Nageler (4), Alp (2), Groll (1), Kopeinig, Sturm, Weitering. Gerald Nageler und Co. hatten mit den Wings leichtes Spiel und siegten letztendlich klar mit 10:0.

Gebietsliga:

IP Bruck - EHC Greenhorns 7:1 (2:0, 4:0, 1:1). Tore: Golob (4), Prügger, Mühlbacher, Wirnsperger bzw. Hüppe. Stefan Golob war mit vier Treffern der Matchwinner beim 7:1-Sieg über die Greenhorns.

EC Hornets - EC Black Eagles 10:3 (5:1, 4:0, 1:2). Tore: Stradner (4), Koller, Dietel (je 2), Graf, Mayerhofer bzw. Mosbacher, Kohlhofer, Mitteregger. Mit 10:3 waren die Warriors noch gut bedient, immerhin stand es nach zwei Dritteln schon 9:1, Sascha Stradner erzielte dabei vier Treffer.