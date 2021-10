Unterliga Nord B:

SC St. Peter-Freienstein - TuS Lobmingtal 3:1 (3:1). Tore: Berisha, Niederl (Elf.), Huber bzw. Gruber. In der elften Minute Glück für die Heimelf, Goalie Ermal Rexhi war bereits geschlagen, doch der Ball klatschte nur an die Stange. Besser machte es Ardian Berisha nur wenige Minuten später, sein Schuss landete zum 1:0 im Kreuzeck. In der 27. Minute dann der verdiente Ausgleich, Elias Gruber stellte auf 1:1. Kurz vor der Pause dann innerhalb 90 Sekunden die Vorentscheidung, zuerst verwandelte Christian Niederl einen Elfmeter und Marco Huber traf mit dem Halbzeitpfiff zum 3:1.

TuS Kraubath - SV Fohnsdorf 1:0 (1:0). Tor: Reiter. Den einzigen Treffer beim zweiten Saisonsieg des TuS Kraubath erzielte der 19-jährige Stefan Reiter bereits in der 15. Spielminute. Damit schob sich die Kogler-Elf auf den elften Tabellenrang. "Nach dem Tor fanden wir noch gute Möglichkeiten vor, die wir leider nicht nutzen konnten. Wir waren spielerisch besser und gingen als verdienter Sieger vom Platz", sagte Kraubath-Trainerin Gerlinde Kogler.

Rapid Kapfenberg - FC St. Margarethen/Kfd. 1:1 (1:1). Tore: Jus bzw. Steinberger. Michael Steinberger sorgte in der 13. Minute für die Gäste, doch nur zehn Minuten später hatte Maximilian Jus die richtige Antwort parat, nach einer schön heraus gespielten Aktion stellte er auf 1:1. In der zweiten Halbzeit hatten die Diemlacher vor 200 Zusehern noch gute Chancen auf den Sieg, scheiterten aber entweder am generischen Tormann, oder am Aluminium, so wie Stefan Duric in der 51. Minute.