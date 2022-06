Am 22. Juli startet die Fußball-Saison 2022/23 in der 2. Liga. Bereits eine Woche davor steigt die erste Runde des ÖFB-Cups.

WIEN/KAPFENBERG/LEOBEN. Am Sonntag wurde die erste Runde des UNIQA-ÖFB-Cups ausgelost. Dabei zog ORF-Wetterlady Christa Kummer den SV Dellach/Gail als Gegner des Kapfenberger SV 1919. Die Dellacher haben in der Vorsaison die Kärntnerliga gewonnen, aber auf einen Aufstieg in die Regionalliga verzichtet. Der DSV Leoben muss auswärts bei Bundesligist TSV Hartberg antreten. Ausgespielt wird die erste Runde am Wochenende vom 15. bis 17. Juli.

2. Liga startet am 22. Juli

Ab dem 22. Juli rollt dann der Ball wieder in der 2. Liga. Für die Kapfenberger beginnt die Saison mit dem Auswärtsspiel in Amstetten. In der zweiten Runde folgt im Franz-Fekete-Stadion der Heimauftakt mit dem Spiel gegen den SV Horn. Das Derby gegen den GAK steht am ersten September-Wochenende auf dem Programm.

Ein guter Test

Das Testspiel der Falken gegen den rumänischen Erstligisten Arges Pitesti endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die KSV-Treffer erzielten Matthias Puschl und Mohamed Kone. „Wir haben uns sehr ordentlich präsentiert, gegen einen starken Gegner stark dagegen gehalten und in beiden Halbzeiten eine gute Leistung gezeigt“, war Cheftrainer Vlado Petrovic zufrieden. Der nächste Test steigt am Samstag um 17.30 Uhr im Waldstadion auf dem Schirmitzbühel. Gegner ist der ungarische Zweitligist Haladas Szombathely.

