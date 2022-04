Gebietsliga Mürz:

SC Parschlug - FC Proleb 3:0 (1:0). Tore: Höller, Schober, Zisser. Schon in der 17. Minute klingelte es erstmalig im Proleber Kasten. Raimund Höller konnte sich dabei mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Diesen knappen Vorsprung brachten die Hausherren dann auch über die Spieldistanz der ersten Hälfte. In der 74. Minute dann die Vorentscheidung im Spitzenspiel, Michael Schober stellte vor über 200 Zuseher auf 2:0. Daraufhin sah der Proleber Spieler Thomas Lenker wegen Tätlichkeit den roten Karton, auch Daniel Schwaiger von den Hausherren musste frühzeitig unter die Dusche. Mit jeweils einem Spieler kam es dann in der 80. Minute noch zum 3:0 durch Patrick Zisser. Beide Mannschaften halten nun bei 33 Saisonzählern. "Wir waren der wohlverdiente Gewinner. Unser Auftreten war von extremer Giftigkeit geprägt. Jetzt ist das Restprogramm, jeder Punkt kann entscheidend sein", sagte Parschlug-Trainer Robert Theisel.

ESV St. Michael II - SC Gußwerk 0:4 (0:4). Tore: Schmied (2), Lauko, Prumetz. Schon nach drei Spielminuten kassierte St. Michael-Goalie Marcel Weiss die rote Karte nach Torraub. Mit einem Mann mehr auf dem Feld hatte Gußwerk auch spielerisch mehr Anteile und in der 21. Minute sorgte Jan Schmied für das 0:1. Die letzten zehn Minuten in der ersten Spielhälfte hatte es dann in sich, Alex Lauko, Stefan Prumetz und abermals Schmied sorgten für den frühzeitigen 0:4-Endstand.

SV Oberaich - SC Tragöß/Kathr. 1:4 (1:3). Tore: R. Strebinger bzw. Dogar, Suingiu(je 2). Nach 54 Spielminuten führten die Gäste durch zwei Doppelpacks von Costel Suingiu und Codin Dogar bereits mit 4:0. Den Ehrentreffer zum 1:4 erzielte Rene Strebinger in der Nachspielzeit.

St. Marein/Lor. - SVU Mautern 0:0. Vor 100 Zusehern trennten sich der SV St. Marein/Lor. und der SVU Mautern torlos mit 0:0.

UFC Mariazell - SV Turnau abgesagt.