Die zahlreichen Stunden des konsequenten Trainings der Reitergruppe Mürzzuschlag-Ganz am neuen Standort bei Familie Putzgruber vlg. Magerl haben sich bereits bewährt. Talent und Können wurden bei bisher zwei steirischen Landesmeisterschaften gezeigt.



MÜRZZUSCHLAG. Den Anfang machte die Sparte Dressur und Springen in Tillmitsch. Vizelandesmeister in der Mannschaftsdressur können sich nun Katharina und Theresa Harich, Helene Kohlbacher und Kathrin Maierhofer nennen. Ebenso den zweiten Platz in der Einzelwertung Junioren, Klasse L, holte sich nach zwei tollen Ritten Valentina Harich.

Spannung pur war bei den Springbewerben geboten, das sehr positiv für die Springreiterinnen Stefanie Felber, Julia Köck, Nina Kranner und Julia Kubasa ausging. Sie konnten mit einem souveränen Sieg im Stechen den Landesmeistertitel erobern.

Meister in der Jugendklasse

Auch die jüngste Turnierteilnehmerin Annamaria Paar war im Einzelbewerb in beeindruckender Form und ritt fehlerfrei zum Landesmeistertitel in der Klasse Jugend. In der Klasse der Junioren strahlten nach einem weiteren Stechen Stefanie Felber mit der Silber- und Julia Kubasa mit der Bronzemedaille um die Wette. Einen weiteren dritten Platz erritt sich Katharina Harich in der Allgemeinen Klasse.

Die Vielseitigkeitsmeister von Feldbach.

Foto: Markus Kranner

Ein großartiges Ergebnis boten die Meisterschaft der Vielseitigkeit. In Feldbach holten sich Stefanie Felber, Katharina und Valentina Harich, Helene Kohlbacher, Nina Kranner und Lucia Rinnhofer den Mannschafts-Landesmeistertitel. Im Einzelbewerb der Junioren standen nach anspruchsvollen und sehenswerten Dressur-, Spring- und Geländeprüfungen ausschließlich Mürzzuschlager Reiterinnen am Podest. Steirische Landesmeisterin wurde Stefanie Felber dicht gefolgt von Lucia Rinnhofer und Helene Kohlbacher.





Der nächste Höhepunkt

Das nächste Highlight wird das heimische Dressur- und Springturnier am 30. und 31. Juli auf der neuen Reitanlage im Ganztal, gut ersichtlich und bestens erreichbar direkt neben der Schnellstraße S6 Abfahrt Mürzzuschlag West, sein. Am 17. September wird die offizielle Reithalleneröffnung stattfinden.



