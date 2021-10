Gebietsliga Mürz:

SV Turnau - SC Parschlug 0:3 (0:2). Tore: Schober (2), Jurisic. Viel hatte sich der SV Turnau im Spiel gegen den Favoriten aus Parschlug vorgenommen, es dauert aber nur 17 Minuten bis die Gäste zum ersten Mal jubeln konnten. Michael Schober schaltete am schnellsten, als Turnau-Goalie Lorenz Kindeslberger eine Flanke nicht festhalten konnte und stellte auf 0:1. Nur zehn Minuten später wurde im Turnau-Strafraum auf Dragan Jurisic vergessen-Spielstand 0:2. Danach einige starke Szenen der Heimischen, doch Roland Hirtner scheiterte zwei Mal an Parschlaug-Torhüter Rene Tratsch. In der zweiten Halbzeit traf abermals Schober zum 0:3-Endstand.

SC Gußwerk - SVU Mautern 1:2 (1:1). Tore: Lovecky bzw. Hopfer (Elf.), Stenitzer. Erst in der Nachspielzeit gelang Daniel Stenitzer der Siegestreffer für die Gäste. Matthias Fuchs (Gußwerk) war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Spielfeld, der in der 80. Minute eingewechselte Spieler kassierte in der 87. Minute Rot nach einer Tätlichkeit.

ESV St. Michael II - SV Breitenau 4:2 (2:1). Tore: Angerer (2), Smajlovic, Schatzl bzw. Pelevan, Reisner. Die Gäste gingen in der 15. Minute durch Aldemir Pelevan in Führung, doch damit hatte Breitenau das Pulver auch schon fast verschossen. Knapp vor dem Pausenpfiff gelang Fabio Angerer der Ausgleich, nach der Pause folgte ein Doppelschlag zur 3:1-Führung. In der 70. Minute war abermals Angerer für das 4:1 verantwortlich, ehe Daniel Reisner in der Nachspielzeit aus einem Freistoß noch Ergebniskosmetik zum 4:2 gelang.

SC Tragöß/Katharein - FC Proleb 1:7 (1:3). Tore: Hoffmann bzw. Vielhaber, Schinninger (je 2), Eberhard, Hafellner, Mandl. Abermals eine sehr starke Vorstellung des FC Proleb, die Gäste zeigten sich auch auswärts von ihrer stärksten Seite und siegten hochverdient mit 7:1. Damit bleibt Proleb insgesamt schon 23 Saisonspiele ohne Niederlage, in dieser Saison der neunte Sieg im neunten Spiel.

SV St. Marein/Lor. - SV Oberaich 4:2 (3:1). Tore: Baumann, Stengl, Reitbauer, Krebs bzw. R. Strebinger (2). Auch ein Doppelpack von Rene Strebinger reichte Oberaich nicht zu einem Punktegewinn, die Heimelf siegte letztendlich vor 100 Zusehern klar mit 4:2.