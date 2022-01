Sarah Korak holte sich bei den Rennen vom Steirischen Schülercup im Jänner drei Mal den ersten und einmal den zweiten Platz. Einen ersten, einen zweiten und zwei dritte Plätze gab es für Klassenkamerad Alexander Budimir.



Die 13-jährige Sarah Korak besucht die Mittelschule Langenwang mit alpinen Schwerpunkt. Die heurige Saison begann für die Kaderläuferin des steirischen Schülercups äußerst erfolgreich: drei erste Plätze und ein zweiter Platz gehen auf ihr Erfolgskonto.

Steirischer Schülercup



Beim den Riesentorläufen in Hochwurzen (Rohrmoos) und am Rittisberg (Ramsau) holte sich die Langenwangerin Platz eins; so wie auch beim Slalom in Kleinlobming. Den zweiten Platz gab es beim Slalom in Gaal für Sarah Korak. Beim zweiten Rennen, einem Slalom, in Rittisberg letztes Wochenende schied die 13-Jährige aus.

Top-Platzierungen



Auch ihr Klassenkamerad Alexander Budimir war erfolgreich beim Steirischen Schülercup: er holte sich bei den Riesentorläufen in Hochwurzen und Rittisberg jeweils einen dritten Platz. Beim Slalom in Gaal fiel der Nachwuchsskirennläufer aus. Beim Slalom in Kleinlobming erreichte Budimir den zweiten Platz, letztes Wochenende am Rittisberg dann den ersten Platz. Der Steirische Schülercup setzt sich aus insgesamt 16 Rennen zusammen – weiter mit den Rennen geht es im Februar.

Mehr Nachrichten aus dem Mürztal liest du hier!