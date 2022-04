Unterliga Nord A:

SC St. Barbara - SV Stanz 2:6 (2:2). Tore: Allmer, Fraiss bzw. M. Ebner (3), Ellmaier, Gösslbauer, Kaltenbrunner. Die Heimelf führte überraschend mit 2:0, musste aber letztendlich noch eine klare 2:6-Niederlage hinnehmen. Drei Treffer erzielte dabei Manuel Ebner.

SV Thörl - SV Stainach/Grimming 1:2 (0:2). Tore: Kernbichler bzw. Blazevic, Schweiger. Für den Führungstreffer von Stainach zeichnete sich Marijan Blazevic verantwortlich, er ließ bei einem Freistoß Thörl-Goalie Nicola Pichelbauer keine Chance. Sandro Schweiger erhöhte in der 28. Minute auf 0:2. Nach Wiederanpfiff verkürzte Marvin Kernbichler auf 1:2. In der Schlussphase dann die Top-Chance für Thörl zum Ausgleich, doch der Stainacher Schlußmann parierte einen Elfmeter. "Wir konnten unsere Überlegenheit im Ballbesitz nicht in Tore ummünzen", sagte Thörl-Coach Gerald Kraschitzer.

ATuS Wartberg - SV Lassing 0:5 (0:3). Tore: Schweiger (3), Grill, Tösch (Eig.). Auch vor heimischem Publikum gab es von Wartberg keine Steigerung und ging letztendlich mit 0:5 unter. Daraufhin gab Trainer Ewald Dreier seinen Rücktritt bekannt.

ESV Mürzzuschlag - SC Pernegg 1:1 (1:1). Tore: Deutschmann (Elf.) bzw. Messner. Der ESV konnte unzählige Chancen nicht nutzen und erzielte durch einen Elfmeter von Thomas Deutschmann letztendlich nur einen Treffer in der 38. Minute, der zum 1:1 führte. Die Gäste gingen in der 29. Minuten zuvor durch Manuel Messner in Führung.