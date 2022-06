Mit "Speiskammerln" in jeder Gemeinde wird regionales und nachhaltiges Einkaufen zum Kinderspiel.



Jede Gemeinde im Mürztal soll ihr eigenes "Speiskammerl" bekommen. Darin enthalten sind zwischen 60 und 70 Produkte von 30 heimischen Bauern. Abgeholt werden können diese rund um die Uhr. Soweit die Eckdaten des neuen Projekts des Regionalen Entwicklungsverbandes Mürzzuschlag (REV).

Eineinhalb Jahre lang arbeitet Projektleiterin Andrea Steiner vom REV bereits an der Umsetzung der regionalen Lebensmittel-Automaten. Große Unterstützung erhält sie dabei von Anfang an von der Kindberger Gemeindebäuerin Karin Zangl, die seit vielen Jahren Woche für Woche beim Bauernmarkt vertreten ist. "Die Menschen dort haben mich schon öfter angesprochen, dass sie so etwas gerne hätten", erzählt Zangl, die wohl vielen besser unter ihrem Vulgo-Namen Sonnleitner bekannt ist.

Über 30 Bauern bieten in den Automaten zwischen 60 und 70 Produkte an. Die "Speiskammerln" sollen in allen acht Gemeinden des ehemaligen Bezirks Mürzzuschlag aufgestellt werden.

Über 30 Bauern der Region sind fix im Boot

"Mit Karins Mithilfe haben wir ein großes Netzwerk mit den Bauern aufgebaut. Jetzt haben wir über 30 Landwirte aus allen acht Gemeinden des ehemaligen Bezirks Mürzzuschlag mit im Boot. Somit versammeln sich in den Automaten die besten Produkte aus der ganzen Region, das ist wirklich besonders und einzigartig", schwärmt Steiner von ihrem Herzensprojekt. Von Topfen und Joghurt über Würstel und Geselchtem bis hin zu Aufstrichen, Kartoffeln und Gemüse bietet der Automat zahlreiche Köstlichkeiten für Frühstück, Mittag- und Abendessen. Zusätzlich soll es auch Essen im Glas geben, welches von der heimischen Gastronomie zubereitet wird.

Die Befüllung wird vom REV übernommen. "Wir werden schauen, dass die Kunden nie vor leeren Automaten stehen", so Steiner, die dafür selbst Sorge tragen wird.

Das Automaten-Design besticht durch Detailverliebtheit.

Mitterdorf, Langenwang und Mürzzuschlag starten

Die ersten drei Automaten werden im September oder Oktober in Langenwang, St. Barbara-Mitterdorf und Mürzzuschlag aufgestellt. Im kommenden Jahr folgen Kindberg, Spital am Semmering und Neuberg. Auch in Krieglach und Stanz herrscht bereits großes Interesse.

"Wichtig ist, dass wir mit den Automaten keine Konkurrenz für irgendjemanden darstellen wollen, sondern eine sinnvolle Ergänzung", so Steiner, die sich genauso wie Zangl auf den Startschuss freut. "Es ist ein Gewinn für uns alle, denn für die Bauern ist kein Mehraufwand damit verbunden, das Marketing übernimmt der REV, unsere Produkte werden vor den Vorhang geholt und die Kunden können regional, nachhaltig und rund um die Uhr unsere Köstlichkeiten genießen", sagt Zangl.

