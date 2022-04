Ein erfreuliches Signal darf der steirische Lehrstellenmarkt für 2021 verzeichnen. Gab es 2020 einen Rückgang von 8,8 Prozent darf man sich im Vorjahr über ein kräftiges Lehranfänger-Plus freuen, denn insgesamt haben 4.778 Jugendliche eine duale Ausbildung gestartet. Dies entspricht einer Zunahme von 427 beziehungsweise 9,8 Prozent. Die Zahl der neuen Lehrlinge ist damit sogar höher als vor der Corona-Krise Ende 2019.

Weitere Lehrlinge gesucht

Ebenfalls positiv hat sich die Zahl der Lehrbetriebe, also der Ausbildungsstätten in der Steiermark entwickelt. Mit Jahresende 2021 haben sich 5.047 Unternehmen und 36 überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen in der Lehrlingsausbildung engagiert. Das entspricht einen Plus von 1,1 Prozent. "Immer mehr Unternehmen sehen in der Lehrlingsausbildung eine wirksame Strategie den Fachkräftemangel zu bekämpfen. 405 neue von der Lehrlingsstelle der WKO erteilte Ausbildungsberechtigungen, das sind um 51 mehr als im Jahr davor, sind ein deutliches Signal", erklärt Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle in der WKO Steiermark. Und er erklärt weiter, dass die Ausbildungsbetriebe noch wesentlich mehr Lehrlinge einstellen können, wenn ausreichend geeignete Bewerber zur Verfügung stehen würden. "Nach den Daten des AMS waren mit Jahresende 987 sofort verfügbare offene Lehrstellen gemeldet. Ihnen standen 680 Lehrstellensuchende gegenüber." Das bestätigt auch das aktuelle Wirtschaftsbarometer der WKO Steiermark, demnach sehen 81 Prozent der Wirtschaftstreibenden die Suche und das Finden von ausreichend qualifiziertem Personal als eine ihrer unternehmerischen Hauptsorgen.

Gefragte Lehrberufe

Metalltechnik ist nach wie vor der Top-Lehrberuf in der Steiermark. Er wird aktuell von 2.022 Jugendlichen erlernt. 1.643 Steirerinnen und Steirer sind in Einzelhandelsberufen beschäftigt, 1.530 erlernen den Lehrberuf Elektrotechnik, 1.252 wollen in Zukunft ihr technischen Wissen als Kraftfahrzeugstechniker umsetzen. Insgesamt 1.114 und damit die meisten weiblichen Lehrlinge setzen auf Einzelhandelskauffrau, gefolgt von 452 Lehrlingen, die sich für den Beruf der Bürokauffrau (452) interessieren. 309 wollen Friseurin beziehungsweise Stylistin werden, 269 sehen ihre Zukunft als Metalltechnikerinnen und 175 erlernen den Beruf als Verwaltungsassistentin. Bei männlichen Lehrlingen steht der Lehrberuf Metalltechniker (1.753), gefolgt von Elektrotechniker (1.409), Kraftfahrzeugstechniker (1.185), Installations- und Gebäudetechniker (644) Einzelhandelskaufmann (529) und Mechatroniker (425) im Mittelpunkt des Interesses.

