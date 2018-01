Schneeschuhwanderung speziell für Singels mit Schlittenfahrt

Schneeschuhwandern begeistert immer mehr Menschen und ist die passende Alternative zum Skisport. Weg vom Touristenrummel auf den Pisten, mitten hinein in abgelegene Waldwege, über tief verschneite Bergwiesen und gewundene Pfade einfach die Stille, die Natur oder das Panorama genießen. Atme reine, frische Bergluft und tanke deinen Körper mit neuer Energie.Ob alleine oder in einer Gruppe - auf alle Fälle sorglos und geplant mit einem erfahrenen und geprüften Bergwanderführer!

Diesmal in Kooperation mit www.datingwandern.atSpeziell für Singels!!!Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Bärnkogelsattel unterhalb vom Bärenkogelhaus in Langenwang. Ziel ist die Amundsenhöhe auf 1666m und die Aussichtswarte Pretul. Zurück auf der Ganzalm geht's es dann freiwillig mit dem Schlitten retour.Dauer: ca. 6-7hKosten: 30- p.P.Verleih von Schneeschuhen und Stöcken bzw. für Schlitten.Anmeldung direkt unter www.datingwandern.at