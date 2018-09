Wandern auf der Schöneben bei Mürzzuschlag

21.09.2018, 17:58 Uhr

Der meist begangene Weg zur Schöneben ist der von Spital am Semmerin aus, bei der Kirche vorbei geht man erst den Weg 7 zum ,,Roten Kreuz", dann den Weg 13 weiter, am Knauerhof vorbei bis zum Bettelbauer. Für diese Strecke braucht man, meist auf Forstwegen gehend, etwa 2 Std.

Ich wähle heute einen anderen Zugang, und gehe den Auersbachgraben entlang (der erste Teil entspricht dem Weg 743, ich bleibe aber weiter auf der Straße wenn dieser abzweigt) etwa 1,5 std ab dem Bhf Mürzzuschlag bis ich nach dem Sägewerk zu einer Hinweistafel komme, wo ich in ein paar Minuten zum Bettelbauer komme. Zugegeben, der ,,Grabenhatscher" 2/3 auf asphaltierter Straße ist nicht besonders angenehm, aber die Vorfreude treibt mich an. Autofahrer könnten die Strecke leicht abkürzen indem sie das Auto bei der Abzweigung vom Weg 743 abstellen, da kommen wir später herunter.Vom Bettelbauer (hier war Peter Rosegger auch auf der Stör..) könnte man in 2,5 std aufs Stuhleck weitermarschieren, aber wir gehen ein paar Minuten den ebenso markierten Weg Richtung Mürzzuschlag weiter und haben dann das herrliche Panorama vor uns das uns den ganzen Weg hinunter begleitet. Wir gehen gemütlich den Bergkamm der Schöneben entlang mit stets freier Sicht auf Mürzzuschlag mit der mächtgen Schneealpe, hinter uns sehen wir die Windräder auf der Pretul, zur linken Hand geht der Blick ins Mürztal, rechter Hand sehen wir bis zum Sonnwendstein.Einige nette Marterl mit Sitzbänken laden uns zum noch ein bisserl länger genießen ein.Wir kommen über den Schallerkogel wieder zur Straße zurück (ca 1,45 std ab Bettelbauer) wo ev. das Auto steht, sonst geht`s die Staße weiter wieder zurück zum Bahnhof. Wer nicht so gern der Straße entlang geht kann bei der Einmündung in die Haupstraße bei dem lieblichen kleinen Kirchlein ,,Herrgott auf der Rast" (ist das nicht ein wunderbarer Name?)die letzte Strecke den Bahnwanderweg entlang nach Mürzzuschlag zurückgehen.Ich wünsche Jedem der auf diesem Bergkamm unterwegs ist ebenso schöne Eindrücke wie ich sie zu jeder Jahreszeit da oben hatte!