24.07.2017, 18:22 Uhr

Wenn du es in deinem Leben kennst das du kämpfen musst du ständig Widerstand spürst bis du nicht in deinem Fluss deines Seins.Vielleicht will dich das Leben auf deinem Weg bereits weiterbringen du aber hältst unbeirrt an einem Baumstamm in deinem Fluss in deinem Leben fest.Spring hinein in deinen Fluss deines Seins deiner Seele.