"Bodyb(u)ilder": Körperbilder-Ausstellung von Kurt Scharfegger in Mürzzuschlag

07.09.2018, 12:37 Uhr

Der Künstler aus Mürzzuschlag stellt Körperbilder im Stadtsaal aus.

"Interesse am Körperbau"

Eröffnung der Ausstellung

Er wird als der "bunte Vogel der Kunst" bezeichnet. Zu Recht, denn Kurt Scharfegger hat wieder ein neues Projekt. Nachdem der Mürzzuschlager erst vor Kurzem mit 82 Jahren seinen ersten Gedichtband herausgebracht hat, lädt der Pensionist im September zu einer Körperbilder-Ausstellung samt einer Live-Show ein."Da unser Malatelier des Kulturvereins der Eisenbahner Mürzzuschlag neben den Trainingsräumen des Sportstudios von Günter Fuhrmann liegt, erwachte in mir das Interesse am Körperbau des Menschen. Ich hielt mich dort oft auf und zeichnete die Sportler", erzählt Scharfegger, der sich auch von Fachzeitschriften inspirieren ließ. Herausgekommen sind 24 Aquarell- und Acrylbilder, die Scharfegger nun am 11. September in der Ausstellung "Bodyb(u)ilder" im Stadtsaal Mürzzuschlag zeigt.Die Eröffnung samt einer Live-Show mit zwei Bodybuilder beginnt um 18.30 Uhr. "Bei meinen Recherchen erfuhr ich, welche Bewerbe es für Mann und Frau gibt, um den Körper optimal zu formen. Es geht nicht nur um Muskelaufbau, sondern auch darum, dem Körper Schönheit zu geben", weiß Scharfegger. Die Ausstellung ist bis 26. September, Montag bis Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr, zu sehen.