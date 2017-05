Dieser Mann veredelt Hochprozentiges

05.05.2017, 08:04 Uhr

Edgar Wernbacher hat zum dritten Mal bei der Destillata eingereicht – jetzt ist er unter den Top drei.

Edgar brennt wie der Teufel! Edgar Wernbacher vom gleichnamigen Trachtenhaus in Mitterdorf, St. Barbara, ist Kaufmann, Landwirt und Edelbrenner. Bevor es mit den Schafen und Ziegen ins Freigehege geht, sind die Schnäpse dran – in Form von internationalen Prämierungen.Um die Außensicht auf sein Tun wirken lassen zu können, hat sich Edgar Wernbacher in Person vom Tieschener Obstbauern Anton Gangl Unterstützung geholt. Gangl ist Abgeordneter der ÖVP, Bundesobmann der Obstbauern und Präsident der Destillata: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Destillata zu Europas führender Vereinigung zur Präsentation und Prämierung der besten Spirituosen zu machen. 120 Betriebe aus zwölf Nationen, darunter auch Argentinien, haben insgesamt 1.110 Spirituosen eingereicht. Und aus diesen Edelbrennereien hat Edgar Wernbacher mit seinen Einreichungen durchschlagenden, internationalen Erfolg eingefahren", sagte Anton Gangl bei einer Presseeinladung im Trachtenhaus Wernbacher.

Edelbrenner des JahresEdgar Wernbacher schaffte es in der Kategorie "Edelbrenner des Jahres 2017" unter die Top drei. Gold ging an Wilhelm Pohler aus Niederösterreich, Silber an Markus Spitaler aus Tirol und Bronze an Edgar Wernbacher. "Eine wundervolle Auszeichnung und eine Bestätigung meiner Arbeit. Vom Pflücken des Obstes bis zum Brennen geschieht alles in Handarbeit. Diese Leidenschaft schmeckt man auch", erklärt Edgar Wernbacher.Abräumer bei World SpiritsWernbacher hat bei der Destillata, die diesmal in den Kristallwelten in Wattens stattfand, zudem zwei Mal das Zertifikat "Edelbrand des Jahres" erhalten; für seinen Apfelbrand und für den Zwetschkenbrand. "Alle meine Einreichungen gibt es auch bei uns im Geschäft zum Kosten und zum Kaufen", erklärt Michaela Wernbacher.Damit nicht genug: Edgar Wernbacher hatte auch bei den "World Spirits" in Asbach in Deutschland seinen großen Auftritt. Mit acht Gold- und zwei Silbermedaillen hat er ordentlich abgeräumt – bei jeder Schi-WM wäre er damit der absolute Topstar.