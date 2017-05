Eine Premiere im Zeichen der Musik

05.05.2017, 08:11 Uhr

Erstmals konzertieren die Werkskapelle Böhler und das Mürztaler Sinfonieorchester gemeinsam.

Den 13. Mai sollten sich Musikliebhaber rot in ihrem Kalender anstreichen. Denn im Stadtssaal Mürzzuschlag werden an diesem Samstag zwei musikalische Welten aufeinanderprallen: erstmals in der Geschichte beider Klangkörper werden die Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg unter der Leitung von Kapellmeister Günther Aigelsreiter und das Mürztaler Sinfonieorchester unter ihrem Dirigenten Michael Koller ein gemeinsames Konzert veranstalten. Die Idee zu diesem besonderen Event kam von Günther Aigelsreiter: "Da unser jährliches Frühlingskonzert im Volkshaus in Hönigsberg bereits aus allen Nähten platzt, wollte ich heuer einmal etwas Neues machen. Und da kam mir die Idee, gemeinsam mit dem Orchester der Johannes Brahms-Musikschule Mürzzuschlag ein Konzert im Stadtsaal Mürzzuschlag zu gestalten. Über das Jugendorchester gibt es ja ohnehin bereits eine sehr enge Kooperation, die wir mit diesem Konzert weiterspinnen wollen. Noch dazu ist es etwas noch nie Dagewesenes", so Aigelsreiter.

Den ersten Teil des Konzertes wird Aigelsreiter mit den rund 60 Musikern der Kapelle bestreiten. Auf dem Programm stehen dabei fünf Stücke, bei "Inchon" etwa wird mit Hilfe von acht Trommlern ein Helikopter-Effekt miteingebaut; bei "Da Vinci Code" werden zwei Solisten (Laura Hirschler auf der Violine sowie Gernot Cernajsek auf dem Cello) gemeinsam mit einer Streichergruppe die Kapelle begleiten. Nach der Pause betritt dann das Sinfonieorchester mit ebenfalls rund 60 Musikern die Bühne. "Ein gemeinsames Stück zu spielen ist aber aufgrund der Platzverhältnisse absolut unmöglich", so Michael Koller.Die drei Stücke des Orchesters sind "The young person's guide to the orchestra", die akademische Festouvertüre von Johannes Brahms sowie "Pomp and Circumstance" in der Orginalfassung.Beginn des Konzertes am Samstag, den 13. Mai, ist um 19 Uhr im Stadtsaal Mürzzuschlag. Kartenpreise: 12 Euro für Erwachsene, 9 Euro für Kinder. Für Inhaber der Musikschulcard gibt's eine Ermäßigung in der Höhe von 1,50 Euro.