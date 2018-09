Feinster Austropop beim Benefizkonzert

15.09.2018, 12:25 Uhr

Einen wahren Ohrenschmaus boten die Musiker vom "Ganzstein-Echo" und "B23" beim Benefizkonzert.

Sechs Musiker der Gruppen "Ganzstein-Echo" und "B23" (Ge23) haben sich in Kooperation mit dem SK-Stojen zusammen getan, um gemeinsam die größten Hits von Ambros, Danzer, Fendrich, Resetarits, STS etc., live zu performen. Zum 10. Todestag der Austropop Legende Georg Danzer wurde von Peter Leistentritt vom "Ganzstein-Echo" die Idee für ein Austropop Benefizkonzert geboren. Wenn man einen Traum erfüllen will, braucht man keine Bezahlung dafür," so Peter Leistentritt. Der Sportplatz des SK-Stojen in Kapellen bot sich als geeignete Location an und so konnte das Benefizkonzert zugunsten "Steirer helfen Steirern" vor zahlreich begeisterten Publikum über die Bühne gehen. Die Musiker Alexander und Mathias Schöls, Peter Leistentritt, Hans-Peter Hirsch, Manuel Dully sowie Heinrich Reisinger boten mit "Austropop Hits vom Feinsten" einen unvergesslichen Abend.