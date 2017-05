Missy Knorr spielt in der Grazer Oper

04.05.2017, 13:04 Uhr

Als Preisträgerin (1. Preis mit Auszeichnung) bei "prima la musica" durfte sie als eine der Jüngsten beim großen Preisträgerkonzert in der Grazer Oper ein Stück am Horn vortragen. Begleitet am Klavier wurde sie dabei von der Musiklehrerin Magdalena Moser. Alle 1. Preisträger durften ihre Urkunde von der Landesrätin Ursula Lackner entgegen nehmen. Von der Kindberg Musikschule waren das noch:Josef Hirzberger und Franziska Strohmayer aus der Hornklasse von Michael Hofbauer, sowie Markus Luckabauer, Schüler von Richard Zuser.