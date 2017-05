Mit dem Faltboot durch Alaska

02.05.2017, 09:41 Uhr

ein Lockruf für alle, die Hektik und Zivilisation hinter sich lassen wollen.Auf Einladung des Tauchsportclubs Mürztal zeigen die Krieglacher Sonja Trauth und Robert Macek am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr im Kleinen Stadtsaal in Mürzzuschlag ihren Multivisionsvortrag.Robert und Sonja folgen mit ihrem Faltboot einen der letzten naturbelassenen Flüsse Nordamerikas, den "Stikine River". Von den Tlingit-Indianern als der "Riesige Fluss" bezeichnet entspringt er auf dem Spatsizi Plateau (Britisch Kolumbien) und fließt 540 km durch atemberaubende Wildnis-Landschaften, Schluchten und unberührten Gletschern nach Alaska, wo er in einem breiten Delta in den Pazifik mündet.Nähere Informationen bei Peter Jansch unter 0650/2253825, allen Mitgliedern des TSC’s und natürlich auf der Homepage unter www.tscm.at