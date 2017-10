Oktoberfest in Rock-Manier

16.10.2017, 12:21 Uhr

Rock/Pop-Event "Rocktober" lockte 2.000 Gäste nach Krieglach.

Am Samstag hat das Festzelt am Gelände des Veranstaltungszentrums in Krieglach zum 19. Mal die Pforten für eines der größten Rock/Pop-Events der Region geöffnet und brachte an die 2.000 Besucher zum Kochen. "Rocktober" ist fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender der Obersteiermark und ist für viele Partyhungrige ein unentbehrliches Konzerterlebnis. Für die Organisation sorgte traditionell die Musikkapelle voestalpine Roseggerheimat Krieglach in Kooperation mit den Musikern von „Raureif“, die Headliner des Festes waren. Gehörig aufgespielt hat auch die Band „Parkbench Drive“, die ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatte. „DJ Hazy“ und „Querfunk“ sorgten im beheizten Festzelt ebenfalls für Partystimmung und an fünf Bars konnten die Fans des Spektakels bis in die frühen Morgenstunden feiern.