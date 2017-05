Schaftage in der Tiererlebniswelt

08.05.2017, 10:27 Uhr

Am 6. und 7. Mai war es wieder soweit! Der Nahversorger von Tracht & Edelbrand in Mitterdorf im Mürztal lud zu seinen Schaftagen in der Tiererlebniswelt.

Neben einer großen Hausmesse und tollen Aktionen gab es am Sonntag auch einen Frühschoppen mit "". Die Edelbrände vonkonnten verkostet werden und trugen sicherlich auch zu der ausgezeichneten Stimmung aller Teilnehmer bei.Wem das nicht genug war, der konnte auch noch die gefärdeten Schaf- und Ziegenrassen im Stall besuchen. Eines der Highlights waren sicherlich die vielen Neugeborenen.Alles in allem, wieder ein perfekt gestaltetes Fest von, das mit einem vollen Haus belohnt wurde.