Postfiliale Kindberg ist umgezogen und wurde zum Selbstbedienungscenter

20.09.2018, 15:11 Uhr

Die Kindberger Filiale ist in die Ungerfeldgasse gesiedelt und wurde zum Selbstbedienungscenter umfunktioniert.

Warum der Umzug?

Die neue Post in Kindberg

: Die Postfiliale in Kindberg ist umgezogen. Seit letzter Woche ist sie nicht mehr in der Hauptstraße, sondern in der Ungefeldgasse zu finden und wurde zu einem 24-Stunden Selbstbedienungscenter umfunktioniert."Das Gebäude gehört der Bawag P.S.K. Die Verlegung der Postfiliale in die Ungerfeldgasse 4 wurde auf Grund der Trennung von Post und Bawag P.S.K. notwendig", erklärt Kathrin Schrammel, Pressesprecherin der Österreichischen Post AG, warum die Umsiedelung notwendig wurde. "Wir möchten mit der Verlegung der Filiale auch das Serviceangebot für unsere Kundinnen und Kunden erhöhen. Darum bieten wir in Kindberg nun eine vollausgestattete SB-Zone an, in der das Aufgeben und Empfangen von Sendungen rund um die Uhr möglich ist. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr", sagt Schrammel.Das neue Selbstbedienungscenter in Kindberg bietet eine Versandbox, einen Frankierautomaten, ein Kopiergerät sowie eine Abholstation. Zudem wird demnächst ein Bankomat aufgestellt. Ein Mitarbeiter ist am neuen Standort beschäftigt.Die Bawag-Filiale ist nach wie vor an der alten Adresse, Hauptstraße 59, zu finden.