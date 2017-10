Postkarten der HLW Krieglach für den "steirischer Herbst"

02.10.2017, 09:46 Uhr

Die 4HL hat am Ende des vergangenen Schuljahres mit Vertretern vom „steirischen herbst“ Zitate aus diesem Roman bearbeitet und dazu Postkarten gestaltet.Anhand von ausgewählten Textfragmenten wurden Themen und Inhalte des Werks besprochen. Die zentrale Fragestellung dabei war: Was ist Heimat und wer definiert sie? Die Ergebnisse der Schülerüberlegungen sind nun in Form von Postkarten, die an den Spielstätten vom „steirischen herbst“ aufliegen, sichtbar gemacht.